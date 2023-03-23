Іспанія

Гравець припинив виступи у віці 32 років.

Вихованець академії каталонської Барселони Боян Кркич свого часу формував надзвичайно великі очікування від своєї професійної кар’єри, однак його виступи в одному колективі з такими гравцями, як Ліонель Мессі, Андрес Іньєста та Хаві остаточно припинились у 2014 році трансфером до англійського Сток Сіті, хоча до цього гравець змінив три клуби: італійські Рому та Мілан, а також амстердамський Аякс, шляхом оренд.

Виступи в Англії для іспанського футболіста стабільно тривали впродовж трьох років, але в підсумку все одно він почав шукати кращої долі за допомоги тимчасових контрактів із німецьким Майцем, іспанським Алавесом, аж допоки в якості вільного агента не опинився в канадському Монреалі, після якого продовжив виступи в японському Віссел Кобе, пліч-о-пліч із тим самим Андресом Іньєстою.

Однак зрештою нападник ухвалив важке рішення про завершення професійної кар’єри у віці 32 років, про що оголосив на спеціальному зібранні на базі каталонської Барселони.

За час власних виступів Кркич тричі ставав чемпіоном Іспанії (2008/09, 2009/10, 2010/11), тричі здобував Суперкубок Іспанії (2008/09, 2009/10, 2010/11), двічі перемагав у Лізі чемпіонів (2008/09, 2010/11), ставав чемпіоном світу серед клубів (2010) та володарем Суперкубку УЄФА (2009/10) з Барселоною, чемпіоном Нідерландів (2013/14), володарем Суперкубку Нідерландів (2014) із Аяксом, переможцем чемпіонату Канади (2018/19) з Монреалем, чемпіоном Європи U17 (2007) та U21 (2011) зі збірною Іспанії.