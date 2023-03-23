Іспанія

Тепер український воротар Реала оцінюється у 5 мільйонів євро.

Відомий портал Tranfermarkt оновив трансферні ціни деяких футболістів, які виступають в іспанській Ла Лізі.

Зміни не оминули голкіпера національної збірної України та мадридського Реала Андрія Луніна, який подорожчав на один мільйон євро.

Раніше вартість 24-річного українського воротаря оцінювалась у 4 мільйони євро — тепер вона становить 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що найбільшого піку вартість Андрія Луніна, за даними Transfermakt, досягала 12 липня 2018 року, коли після переходу в Реал із Зорі вона зросла до 8,5 мільйонів євро.

Цього сезону Лунін провів у футболці "вершкових" 11 матчів, у яких він пропустив 9 голів і 4 рази відстояв на нуль.