Іспанія

Іспанський клуб хоче підписати фулбека Спортінга Л на правах вільного агента.

Правий захисник лісабонського Спортінгу Ектор Бельєрін, який переїхав до Португалії у зимове трансферне вікно з каталонської Барселони, наприкінці поточного сезону може повернутися до іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Реал Бетіс веде продуктивні переговори щодо підписання 28-річного іспанця, який уже виступав за "зелено-білих" у сезоні-2021/22 на правах оренди.

За інформацією джерела, Бетіс хоче повернути Бельєріна на правах вільного агента наступного літа — саме тоді завершується контракт гравця зі Спортінгом.

Переговори наближаються до завершальної стадії – сам Бельєрін зацікавлений у тому, щоб знову приєднатися до Бетіса.

Цього сезону Ектор Бельєрін провів на клубному рівні 13 поєдинків у всіх турнірах (788 хвилин), у яких він забив один гол.