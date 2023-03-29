Іспанія

Каталонці готують відмінний літній трансфер.

Вихованець баскської школи футболу та діючий центральний захисник Атлетіка Іньїго Мартінес уже давно перебуває в черзі на трансфер до клубу вищого рівня.

Зокрема, два іспанські гранди, каталонська Барселона та мадридський Атлетіко, конкурують поміж собою за право його отримати під час наступного трансферного вікна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "блаугранас" у цьому плані вирішили збільшити темп перемовин із представниками 31-річного футболіста, чий контракт добігає завершення влітку поточного року.

У підсумку, пропозиція Барси виявилась настільки вдалою, що іспанець наразі погодився на дворічну угоду й найближчим часом має узгодити решту формальностей.

У поточному сезоні Мартінес через травми зіграв у 14 матчах, забивши один м’яч.