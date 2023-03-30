Іспанія

Бельгієць відновився після травми.

Тібо Куртуа може зіграти за Реал проти Вальядоліда, повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, голкіпер, у якого у збірній Бельгії виникли проблеми з м'язом стегна, сьогодні відновив тренування в мадридській команді.

Очікується, що він буде у стартовому складі на матч із Барселоною у Кубку Іспанії (5 квітня), але й до гри 27-го туру Ла Ліги, призначеної на 2 квітня, він уже буде готовий, найімовірніше.

У поточному сезоні Куртуа провів 20 матчів у чемпіонаті та пропустив 18 м'ячів.