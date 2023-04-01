Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 01 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 26-го туру Прімери зійдуться Ельче та Барселона. Протистояння повинно бути доволі результативним.

ЕЛЬЧЕ — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 01 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МАНУЕЛЬ МАРТІНЕС ВАЛЕРО, ЕЛЬЧЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.



Барселона практично чемпіон Іспанії. Навряд чи станеться щось таке, що завадить цьому факту. Перемога у Класіко остаточно зняла питання щодо цього. Гандикап дуже солідний і дозволяє каталонцям грати спокійно.

До того ж суперники рівня наступного опонента створити проблеми команді можуть лише в дуже виняткових випадках. Не забуваймо про боротьбу за виживання від Ельче, котрий виграв лише двічі цього сезону у чемпіонаті. Тягатися з Барселоною зараз точно неможливо і в цьому протистоянні аутсайдеру може допомогти лише вдача й дектора розслабленість суперника. А цей фактор доволі важливий.

Попереду в каталонців другий матч півфінальної стадії у кубку проти Реала, тому мінімальна ротація складу перед наступною середою точно можлива і цим можна скористатися.

Врятувати скромний колектив може тільки диво, те саме, котре може дозволити перемогти. В попередніх домашніх матчах проти "синьо-гранатових" статистика не так й погана. Вісім тріумфів проти десяти в суперника, 5 нічиїх та різниця голів 21:32. Це однозначно не тотальнат катастрофа. Проте якщо ми беремо стислу вибірку з крайніх матчів минулого десятиліття отримуємо вже більш погані цифри. Лише нічия та три поразки, загальна різниця цих зустрічей 1:10.

В першому колі була розгромна поразка, та ще й у меншості після доволі невдалого першого тайму. Пабло Мачін та його хлопці точно здатні нав'язати Барселоні потужний спротив і буде цікаво поглянути на підсумковий здобуток симпатичного колективу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ельче: Бадія — Гонсалес, Меркау, Паласіос — Кармона, Гумбау, Маскарель, Гуті, Клерк — Понсе, Мілья

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсія, Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс'є — Гаві, Левандовські, Фаті

Не зіграють: Аламо, Дьоп, Нтека, Боє, Роко - Дембеле, Крістенсен, Педрі, Рафінья

Під питанням: — Араухо, де Йонг

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