Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Реал — Вальядолід 6:0
Голи: Родріго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсіо, 73, Васкес, 90+1

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго (Одріосола, 82), Бензема (Азар, 65), Вінісіус (Себальйос, 69).

Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Перес (Кіке, 46), Ель Ямік, Фернандес, Роса (Торрес, 61) — Хонгла (Плано, 46), Меса (Агуадо, 46), Мончу — Плата (Амалла, 70), Леон.

Попередження: Фреснеда