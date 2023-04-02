Іспанія

Блискавичний хет-трик Бензема допоміг Реалу розтрощити Вальядолід

Французькому нападнику знадобилось сім хвилин у першому таймі для трьох результативних пострілів.

Реал — Вальядолід, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Вальядолід 6:0

Голи: Родріго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсіо, 73, Васкес, 90+1



Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго (Одріосола, 82), Бензема (Азар, 65), Вінісіус (Себальйос, 69).



Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Перес (Кіке, 46), Ель Ямік, Фернандес, Роса (Торрес, 61) — Хонгла (Плано, 46), Меса (Агуадо, 46), Мончу — Плата (Амалла, 70), Леон.



Попередження: Фреснеда