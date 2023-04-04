Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві вважає, що Реал – фаворит майбутнього матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

"У мене відчуття, що вибити Реал за підсумками двох матчів дуже складно. Як давно вони програвали двоматчеве протистояння? Ось чому я вважаю Реал фаворитом, незважаючи на 1:0 на користь Барселони. Це тисне на них.

Реал – чинний чемпіон Іспанії та переможець Ліги чемпіонів. Ми постараємося домінувати, але легко не буде", — наводить слова Хаві Marca.

Матч Барселона – Реал відбудеться 5 квітня о 22:00.