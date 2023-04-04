Фахівець впевнений, що може розпочати самостійну кар'єру.
Давіде Анчелотті, Getty Images
04 квітня 2023, 20:26
Помічний головного тренера Реала Карло Анчелотті його син Давіде може незабаром розпочати самостійну тренерську кар'єру.
Наступного сезону 33-річного фахівця планує запросити 20-кратний чемпіон Швейцарії — Базель.
Останнім часом Базель не виграє чемпіонат, тому керівництво планує переглянути деякі моменти та побудувати новий проєкт.
Анчелотті-молодший має стати на чолі "нового" Базеля. Клуб вже вирішив звільнити головного тренера Александра Фрая — до кінця сезону клуб очолюватиме Хайко Фогель.
Відзначимо, що після 26 турів швейцарської Суперліги Базель йде на 5 сходинці, на 20 очок відстаючи від Янг Бойз (34 — 54).