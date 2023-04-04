Іспанія

Фахівець поспілкувався із пресою напередодні гри.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті дав прес-конференцію напередодні матчу-відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти Барселони. Перший матч між клубами завершився з рахунком 1:0 на користь каталонців.

"Три поразки в мене у цьому сезоні від Хаві? Дуже складно проводити індивідуальні протистояння між тренерами. Завтра ми повинні перемогти. Ми непогано грали в останніх матчах. Дивимося не тільки на результат, коли він позитивний. У двох останніх іграх проти Барси ми змагалися, а в останній ми були близькі до перемоги. Може бути інший склад, а може й ні.

Зрозуміло, що інтенсивність і енергія важливі в Ель-Класіко. Крім того, ефективний старт поєдинку може дати вам перевагу. Це матчі з великим тиском, і, можливо, досвід, який є в наших футболістів, стане важливим аспектом.

Важко змінити систему, працюючи цілий рік з однією системою. У дрібних деталях можна здивувати суперника. Кроос і Модрич — недоторкані гравці, але це не означає, що вони точно зіграють завтра. Є багато недоторканних, але мені потрібно вибрати одинадцять. Також мені потрібно подумати про те, як підсилити гру завдяки запасним.

Важливо не летіти за голом стрімголов, бо забити можна і на 90 хвилині. Потрібно контролювати гру як з м'ячем, так і без нього. Нам це вдалося у першому матчі. Ми створили не так багато моментів, треба діяти чіткіше, скоріше переходити з однієї фази до іншої. Можна забити на п'ятій хвилині, а потім двічі пропустити. Якщо ти граєш як треба, то забити зможеш", — сказав Анчелотті.

Матч Барселона – Реал відбудеться 5 квітня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.