Іспанія

Форвард Барселони розповів про власне ставлення щодо змін у колишньому клубі.

Польський нападник Роберт Левандовські проводить свій перший сезон у складі каталонської Барселони, куди перейшов за 45 млн євро з мюнхенської Баварії влітку минулого року.

Однак чималий досвід виступів у складі німецького колективу все одно залишає 34-річного виконавця причетним до подій клубу зразка сьогодення, коли "Рекордмайстер" відправив у відставку свого головного тренера Юліана Нагельсманна, а на його місце взяв Томаса Тухеля.

"Для мене його відставка стала сюрпризом. Ліга чемпіонів складалася для Баварії чудово. Так, у Бундеслізі вони грали не так, як хотілося б, але титул все одно був досяжний.

Що ж до моїх особистих взаємин із Юліаном, то ні, він не причетний до мого трансферу. У той момент я просто відчув, що міг би втратити радість від футболу, якби я довше залишився в Мюнхені.

Звичайно, я все ще ходив на роботу, але радше тому, що це було обов'язком, а не приносило задоволення.

Я не хотів цього відчуття, бо воно нічого доброго не робило б ні для клубу, ані для мене. Я завжди думав, що зможу пограти в іншій лізі. Я був у Німеччині дуже довго, і мені було цікаво вивчити нову мову й розвивати себе", — заявив польський виконавець.

У дебютному сезоні в Ла Лізі Левандовські зберігає статус найкращого бомбардира з 17 голами та шістьма гольовими передачами.