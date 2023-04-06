Футболіст заробляє на рівні топових гравців клубу.
Віктор Циганков, Getty Images
06 квітня 2023, 14:25
У зимове трансферне вікно вінгер збірної України Віктор Циганков змінив Динамо Київ на Жирону.
25-річний футболіст підписав контракт до 2027 року і отримав доволі непогану заплату у новому клубі.
Як повідомляє портал Capology, українець заробляє 2,3 мільйони євро на рік, що вважається високим показником.
Більше за Віктора отримують півзахисник Оріоль Ромеу — 3 мільйони євро та опорний хавбек Давід Лопес — 3,6 мільйони.