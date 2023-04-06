Іспанія

Каталонський клуб вірить у іспанського фахівця.

Барселона продовжує вірити в Хаві, незважаючи на поразку від Реала, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, керівництво "блауграни" абсолютно впевнене у тренері навіть після 0:4 у Класіко.

Йому запропонують продовжити контракт, як тільки каталонці забезпечать чемпіонство у Ла Лізі.

У клубі вважають, що сезон у Ла Лізі вийшов дуже добрим, і це стане основою для подальших успіхів у єврокубках.

Нагадаємо, що Барселона випереджає Реал у чемпіонаті Іспанії на дванадцять очок.