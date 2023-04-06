Каталонський клуб вірить у іспанського фахівця.
ХАВІ, GETTY IMAGES
06 квітня 2023, 14:39
Барселона продовжує вірити в Хаві, незважаючи на поразку від Реала, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, керівництво "блауграни" абсолютно впевнене у тренері навіть після 0:4 у Класіко.
Йому запропонують продовжити контракт, як тільки каталонці забезпечать чемпіонство у Ла Лізі.
У клубі вважають, що сезон у Ла Лізі вийшов дуже добрим, і це стане основою для подальших успіхів у єврокубках.
Нагадаємо, що Барселона випереджає Реал у чемпіонаті Іспанії на дванадцять очок.