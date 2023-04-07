Іспанія

Фахівець пишається цією "вікторією".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті був дуже задоволений перемогою над Барселоною з рахунком 4:0 у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії.

Зважаючи на те, що перший матч завершився поразкою "бланкос" з рахунком 0:1, Карло зізнався, що вніс цю "вікторію" до ТОП-10 своїх перемог.

"У плані якості гри я ставлю цей матч дуже високо, у десятку своїх найкращих перемог. Але треба враховувати, що було багато фіналів, де моя команда грала гірше, але спогади залишилися дуже приємними", — сказав Анчелотті.

Відзначимо, що у фіналі Копа дель Рей мадридський клуб зійдеться із Осасуною. Матч відбудеться 6 травня.