Іспанія

Клуб також визначив "недоторканих" гравців.

Каталонська Барселона планує влаштувати розпродаж футболістів у літнє трансферне вікно.

Керівництво "синє-гранатових" розраховує, що їм вдастся продати гравців на суму 120 мільйонів євро.

Мова йде про тих футболістів, які виступають в орендах, окрім хавбека Ез Абде, який грає тимчасово у складі Осасуни.

Що стосується гравців основної обойми, то все буде залежати від того, наскільки великі будуть по ним пропозиції.

Єдине, кого Барса точно не стане продавати, так це Педрі, Гаві, Рональд Араухо та Френкі де Йонг. Вони — "недоторкані" гравці.