Іспанія

Каталонці хотіли би повернути талановитого гравця збірної Нідерландів.

Хаві Сімонс може залишити Париж й повернутися до Барселони — повідомляє видання Mundo Deportivo.

Каталонці хочуть підсилити склад на наступну кампанію і кожен гравець такого рівня для них на вагу золота.

Свого часу голландець виступав у складі молодіжних команд клубу, проте ПСЖ зумів переманити таланта собі декілька років тому.

За головну команду французького гранду він зіграв лише 11 матчів, не забивши жодного голу.

У цьому сезоні атакувальний півзахисник оформив за ПСВ, де перебуває в оренді, більше 20 результативних дій в усіх турнірах.