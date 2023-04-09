Іспанія

Клубу потрібно позбутися кількох футболістів.

Барселона може розлучитися з кількома гравцями атаки влітку, повідомляє Diario Sport.

У каталонському клубі розуміють, що заради можливості когось підписати влітку потрібно буде здійснити кілька великих продажів.

Щоб не зашкодити проекту, Барселона намагатиметься продати тих, хто отримує мало ігрового часу.

Барселона готова вислухати пропозиції щодо Ансу Фаті, Рафіньї та Феррану Торресу.

У поточному сезоні Рафінья провів 25 матчів (6 голів та 4 асисти), Торрес 24 гри (3 голи та 1 асист), а Фаті 25 матчів (4 голи та 3 асисти).