Іспанія

Каталонці втратили бали в домашній грі.

Барселона в рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Жирону.

Тренерський штаб гостьової команди довірив місце в стартовому складі українському вінгеру Віктору Циганкову.

"Синьо-гранатові" володіли територіальною перевагою, наносили достатньо ударів в бік воріт, проте вразити ворота супротивника так і не змогли.

Віктор Циганков провів на полі 71 хвилину та результативними діями не відзначився. Його місце на полі зайняв Рікельме.

Барселона — Жирона 0:0

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Бальде — Гаві, Бускетс, Роберто (Кессьє, 46) — Рафінья (Альба, 75), Левандовські, Фаті (Ферран Торрес, 68)

Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено, Давід Лопес, Хаві Ернандес – Ромеу – Циганков (Рікельме, 71), Борха Гарсія (Алейш Гарсія, 46), Мартін (Валері, 85), Тоні Вілья (Коуто, 60) – Кастельянос (Стуані, 60)