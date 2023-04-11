Іспанія

Мічел поспілкувався зі ЗМІ після матчу.

Головний тренер Жирони Мічел оцінив нічию у матчі проти Барселони у рамках Ла Ліги — 0:0.

"Ми робили багато речей добре як з м’ячем, так і без нього. Коли ми володіли м’ячем, ми могли забити. У нас було три досить класних моменти. У команди була індивідуальність, і в моменти, коли Барса атакувала, ми знали, як добре відзахищатись.

Було два чудових сейви від Гассаніги, і важливо мати такого чудового воротаря. Це був дуже позитивний момент, і мені дуже подобається, що ми не пропустили. Ми були командою і не замкнулися в собі. У нас вийшло зіграти добре, і я дуже задоволений емоціями футболістів. Радий за гравців, які провели чудову гру.

Наші вболівальники точно пишатимуться цим. У мене чудова команда, і я помічаю, що вони можуть перемогти будь-кого. Наші вболівальники лягають спати з гордістю, це день, щоб насолоджуватися позитивним результатом. Звичайно, також саме час подумати про те, що нам потрібно перемогти Ельче у наступній грі.

Хочу сказати, що мені доведеться заплатити гравцям, адже я казав, що зіграти внічию на Камп Ноу неможливо. Дуже мало команд можуть грати так, як це робимо ми. Вітаю вас усіх. Це було видовищно, я дуже пишаюся гравцями", — сказав Мічел.

Нагадаємо, шо український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов на матч із Барселоною із перших хвилин та провів на полі 71 хвилину.