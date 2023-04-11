Іспанія

Тренер каталонців виступив перед журналістами після гри із Жироною.

Головний тренер Барселони Хаві висловився після нульової нічию у рамках чемпіонату Іспанії проти Жирони.

"Чи хвилює мене розгромна поразка від Реала? Ні, зараз мене хвилює лише перемога у Ла Лізі. Ми у дуже хорошому становищі.

Ми намагалися виграти, провели хороший матч, мали багато можливостей забити та перемогти у матчі проти дуже гарної команди. Бракувало лише завершального моменту.

Думаю, ми заслужили на перемогу. Якщо взяти лише результат, не можна радіти одному заліковому балу на своєму полі. Але ми відірвалися від другого місця на 13 балів за десять матчів до кінця.

Якби нам вдалося забити перед перервою, це була б інша історія. Але часом доведеться стикатися із командами, які б'ються за життя", — сказав Хаві.

Головний тренер Жирони Мічел також висловився щодо цієї гри на Камп Ноу.