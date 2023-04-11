Іспанець продовжить кар'єру у мадридському клубі.
МАРКО АСЕНСІО, GETTY IMAGES
11 квітня 2023, 11:39
Марко Асенсіо продовжить контракт із Реалом, повідомляє The Athletic.
Сторони продовжують переговори щодо продовження співробітництва. Очікується, що клуб та гравець досягнуть домовленості.
У Реалі вважають, що Асенсіо залишиться у клубі після закінчення сезону. На ситуацію вплинув Карло Анчелотті, котрий кілька разів говорив клуб про бажання зберегти Марка.
27-річний футболіст продовжить угоду до 2027 чи 2028 року.
Чинний контракт хавбека з Реалом розрахований до кінця цього сезону.