Іспанія

Іспанець продовжить кар'єру у мадридському клубі.

Марко Асенсіо продовжить контракт із Реалом, повідомляє The Athletic.

Сторони продовжують переговори щодо продовження співробітництва. Очікується, що клуб та гравець досягнуть домовленості.

У Реалі вважають, що Асенсіо залишиться у клубі після закінчення сезону. На ситуацію вплинув Карло Анчелотті, котрий кілька разів говорив клуб про бажання зберегти Марка.

27-річний футболіст продовжить угоду до 2027 чи 2028 року.

Чинний контракт хавбека з Реалом розрахований до кінця цього сезону.