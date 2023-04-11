Захисник радий виступати з такими досвідченими партнерами.
АНТОНІО РЮДІГЕР, GETTY IMAGES
11 квітня 2023, 17:41
Антоніо Рюдігер висловив захоплення партнерами по команді.
"Кожен повинен знати свою роль, і я в тому числі. Я борюся щосили.
Звичайно, я теж щось говорю, але лідер – це не той, хто більше каже. Подивіться на Каріма Бензема – він не з тих, хто много говорить. Модрич – ні. Кроос – також ні.
Тоді хто я такий, щоб приходити та починати говорити без зупинки? Грати з Бензема, Модричем та Кроосом – величезна честь для мене”, – наводить слова Рюдігера Marca.
Нагадаємо, що у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Челсі. Перший матч відбудеться 12 квітня о 22:00.