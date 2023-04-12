"Вершкові" хочуть зберегти французького хавбека у своєму клубі до літа 2029 року.
Едуардо Камавінга, getty images
12 квітня 2023, 21:56
Центральний півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "вершкових" веде активні переговори з 20-річним французом щодо продовження контракту.
Реал хоче зберегти Камавінгу у своєму клубі до літа 2029 року. Нинішній контракт із молодим гравцем розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Едуардо Камавінга провів за Реал 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких він віддав одну результативну передачу.