Арбітр поцікавився в поляка, як йому в Барсі.
Матеу Лаос, Getty Images
12 квітня 2023, 21:58
Барселона у рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграла внічию із Жироною — 0:0.
Під час матчу відбувся цікавий епізод. Головний арбітр гри Матеу Лаос чекав на рішення від VAR щодо того, чи варто зараховувати гол Рональда Араухо. Скориставшись паузою, рефері вирішив поспілкуватись з лідером атаки каталонців Робертом Левандовські.
"Все в порядку в тебе? Як там Барселона?", — спитав Лаос. Розмова потрапила на відео.
Відзначимо, що після матчу головний тренер Жирони Мічел заявив, що заплатить своїм гравцям за успішний результат.