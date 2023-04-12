Іспанія

Арбітр поцікавився в поляка, як йому в Барсі.

Барселона у рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграла внічию із Жироною — 0:0.

Під час матчу відбувся цікавий епізод. Головний арбітр гри Матеу Лаос чекав на рішення від VAR щодо того, чи варто зараховувати гол Рональда Араухо. Скориставшись паузою, рефері вирішив поспілкуватись з лідером атаки каталонців Робертом Левандовські.

"Все в порядку в тебе? Як там Барселона?", — спитав Лаос. Розмова потрапила на відео.

Mateu Lahoz tiene tiempo para todo 😄 Mientras el VAR revisa un gol anulado a Araujo...



... él se preocupa por el bueno de Robert Lewandowski 💭 "¿Cómo te va en Barcelona?" 😌



Ante todo, amabilidad 👌 ¡Disfruta de esto y mucho más en #Super8 con @SQuirante! ¡Ya en DAZN! pic.twitter.com/zSsHFtfPwc — DAZN España (@DAZN_ES) April 11, 2023

Відзначимо, що після матчу головний тренер Жирони Мічел заявив, що заплатить своїм гравцям за успішний результат.