Іспанія

Каталонці знайшли ще одного потенційного новачка.

Каталонська Барселона бажає в літнє трансферне вікно підписати універсального флангового футболіста Атлетіко Мадрид Янніка Феррейра Карраско.

Між Барселоною та Атлетіко була домовленість, що каталонці можуть придбати бельгійця за 15 мільйонів. Це було прописано під час переходу в іншому напрямку Мемфіса Депая.

Керівники Барселони через фінансові складності хотіли б зменшити суму трансферу. Для цього вони готові віддати захисника Серджиньо Деста.

Сам Карраско хоче перейти в Барселону, проте Атлетіко вважає, що неготове прийняти пропозицію "синє-гранатових". Вони хотіли б отримати усю суму без додаткових пунктів. Проте перемовини ще будуть йти.

Дест Барселоні не потрібен — клуб не вразили його виступи на правах оренди за Мілан. Наразі Уніон Берлін та Севілья хотіли б бачити 22-річного гравця у себе.