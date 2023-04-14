Футболістів вирішили поберегти на ЛЧ.
Вінісіус та Кроос, Getty Images
14 квітня 2023, 19:40
У рамках матчу 29 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал завітає у гості до Кадісу.
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не зможе розраховувати на вінгера Вінісіуса Жуніора та півзахисника Тоні Крооса.
Обох гравців вирішили поберегти на матч-відповідь проти лондонського Челсі — вони не тренувались за день до гри у чемпіонаті. Про це пише журналіст Аранчі Родрігес.
Також на тренуванні був відсутній фланговий захисник Ферлан Менді, який через травму не грає з 19 березня і продовжує відновлюватись від м'язової травми.
Матч між Кадісом та Реалом пройде 15 квітня о 22:00, а між Реалом та Челсі у Лондоні — 18 квітня о 22:00.