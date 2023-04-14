Іспанія

Футболіст все ближче до повернення у рідний клуб.

Барселона все ще намагається повернути Ліонеля Мессі в Іспанію, зважаючи на те, що його майбутнє не пов'язано з ПСЖ.

Останні місяці інформації про повернення Мессі в Барселону стає все більше. Вже навіть у Ла Лізі вважають, що "cинє-гранатові" домовились із аргентинцем.

Барселона нещодавно надіслала керівникам чемпіонату Іспанії план повернення легенди клубу, де показала усі економічні моменти.

Ла Лігу цей план не влаштував, але очікується, що незабаром Барса його вдосконалить та зробить повторне відправлення.

Маркетинговий відділ каталонців працює над тим, щоб повернення Мессі призвело фурор на громадськість. Про це повідомляє Жерар Ромеро.