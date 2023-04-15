Іспанія

Мадридський клуб пильно стежить за подіями на юніорському турнірі в Південній Америці.

Великі європейські клуби останнім часом усе частіше вбачають за потрібне самостійно шукати собі талановитих виконавців на ринках, зокрема, Південної Америки, у чому їм дуже допомагає перегляд матчів місцевого чемпіонату серед гравців віком до 17 років.

Турнір, який наразі проходить у Еквадорі, таким чином відкрив для мадридського Реала вихованця академії аргентинського Рівер Плейта Клаудіо Єреміаса Ечеверрі, якого місцеві вже встигли охрестити "Диявольонком" (Diablito) через видатні технічні здібності.

У свої 17 років футболіст є лідером юніорської збірної, тоді як на клубному рівні тільки на початку цього року перейшов до дублюючого складу Рівера.

Ечеверрі виступає на позиції центрального атакувального півзахисника та вже встиг забити чотири голи у поточному розіграші міжнародного турніру, що забезпечує йому місце серед лідерів бомбардирських перегонів.

Іспанська преса повідомляє, що Реал планує відправити за ним своїх скаутів, аби ті дивились за матчами дублю Рівер Плейта.