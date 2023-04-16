Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 29-го туру Прімери, який пройде 16 квітня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамах 29-го туру Прімери зійдуться Хетафе та Барселона. Протистояння повинно бути доволі результативним.

ХЕТАФЕ — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 16 КВІТНЯ, 17:15. КОЛІСЕУМ, ХЕТАФЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ПАЛІДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Хетафе та Барселона спробують виконати власні завдання у цьому матчі. Господарі борються за збереження прописки у еліті, гості хочуть тримати комфортну дистанцію до Реала.

Каталонському гіганту важко даються матчі на Колісеумі. Менше ніж у половині випадків з 20 зустрічей Барселоні вдалося забити тут більше двох голів, а загалом навіть якщо і вдається перемогти, то за невеликої переваги в рахунку і за супротиву власного суперника.

Попередні виїзд туди подарував нічию 0:0. Ще перед цим Хетафе виграв 1:0.

Цього разу знову варто очікувати важкого поєдинку і мінімальної кількості м'ячів. Команді Флореса вкрай потрібні очки у абсолютно кожному свому матчі, бо щільність у таблиці за один тур може як відкинути тебе у зону прямого вильоту, так і витягнути у комфортну позицію ближче до екваторних позицій.

Травмованих практично немає в обох сторін і це також повинно зіграти свою роль.

Побачимо, що з цього вийде.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хетафе: Сорія — Даконам, Мітровіч, Дуарте — Амаві, Максімовіч, Альгобія, Алєнья, Ель-Хаддаді — Унал, Майораль

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсія, Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс'є — Рафінья, Левандовські, Гаві

Не зіграють: Арамбаррі, Мата — Дембеле, Крістенсен, Педрі, де Йонг

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