Іспанія

Команда Карло Анчелотті створило дуже багато і перемогла.

У рамках 29 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у якості фаворита завітав у гості до Кадісу.

Передбачувано, що команда Карло Анчелотті візьме гру під свій контроль. Реал створив величезну кількість моментів у воріт Хіля, але не зміг реалізувати жоден у першій половині гри. Зокрема декілька ідеальних моментів не використав Родріго.

Прокинувся Кадіс у другому таймі, але Реал продовжував витрачати усі сили задля перемоги і забив. На 72 і 76 хвилинах зустрічі відзначились Начо та Асенсіо. Реал переміг і відставання від Барселони скоротилось до 10 балів.

Кадіс — Реал 0:2

Голи: Начо, 72, Асенсіо, 76

Кадіс: Хіль — Парра (Мере, 55), Ернандес, Фалі, Еспіно — Бонгонда, Сан Еметеріо, Алькарас, Собріно (Алекс, 70) — Гвардіола (Рохер, 70), Рамос (Негредо, 78).

Реал: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Камавінга, 67) — Себальйос, Чуамені, Вальверде (Модрич, 80), Родріго (Азар, 80), Асенсіо — Бензема.

Попередження: Алькарас.