Іспанія

Українець зіграв усі 90 хвилин, але гольовими діями не відзначився.

У рамках 29 туру іспанської Прімери Жирона на власному полі зустрічалась з командою з останнього місця — Ельче.

Жирона підходила до матчу із гарним настроєм, адже у попередній грі їм вдалося відібрати очки в Барселони (0:0). Ельче навпаки — має серію без перемог у 4 матчі.

Лише під кінець першого тайму господарям вдалося відкрити рахунок. Кастеланьос, який отримав порцію гейту після гри проти Барси, через нереалізовані моменти, відзначився важливим голом.

У другому таймі Жирона забила вдруге. Мартен відзначився гольовим пасом, а опорний хавбек Ромеу подвоїв перевагу Жирони.

Українець Віктор Циганков вийшов на матч зі стартових хвилин, і провів на полі усі 90 хвилин.

Жирона - Ельче 2:0

Голи: Кастельянос, 45, Ромеу, 71

Жирона: Гассаніга, Буено, Хуанпе, Каррера (Гутьєррес, 58) — Ромеу, Циганков, Мартен (Коуто, 77), Гарсія, Вілья (Валері, 58) — Кастельянос (Стуані, 77).

Ельче: Вернер — Клерк, Бігас, Маскарель, Паласіос (Лірола, 46) — Гуті (Кольядо, 46), Гумбау, Дональд, Тете (Меркау, 78) — Мілья (Понсе, 78), Боє (Нтека, 78).

Попередження: Буено, Ромеу, Кастельянос, Мілья, Боє.

Вилучення: Понсе.