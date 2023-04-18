Іспанія

Представник футболіста дав свій коментар.

Агент Джонатан Барнетт дав коментар щодо свого клієнта Едуардо Камавінги.

"Я ніколи не обговорюю контракти. Думаю, ми поспілкуємося з клубом на цю тему у відповідний час. Едуардо хоче грати за Реал, носити цю футболку до кінця кар'єри. Жодних проблем з Реалом не виникне. Ми сядемо і, певен, про все домовимось".

Про варіант з переходом до Арсеналу взимку:

"Це нісенітниця, такого бути не могло. Камавінга ніколи не думав про те, щоб грати за іншу команду, а Реал би його не відпустив. Гравець стане однією із зірок Реала в майбутньому, то навіщо йти? Все це нісенітниця", — наводить слова агента Goal.

Цього сезону Камавінга провів 29 матчів за Реал у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один асист.