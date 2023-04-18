25-річний футболіст поки що не готовий виходити на поле.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
18 квітня 2023, 15:50
Усман Дембеле повернувся до тренувального процесу, повідомляє журналіст Хаві Мігель.
За його інформацією, 25-річний вінгер все одно пропустить майбутній матч каталонської команди в Ла Лізі проти Атлетіко. Відновлення француза відбувається повільніше, ніж у Педрі та Френкі де Йонга.
Нагадаємо, що Дембеле отримав травму у січні у грі проти Жирони.
Матч між Барселоною та Атлетико відбудеться 23 квітня.
У поточному сезоні Дембеле провів 18 ігор у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 5 асистів.