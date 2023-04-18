Іспанія

25-річний футболіст поки що не готовий виходити на поле.

Усман Дембеле повернувся до тренувального процесу, повідомляє журналіст Хаві Мігель.

За його інформацією, 25-річний вінгер все одно пропустить майбутній матч каталонської команди в Ла Лізі проти Атлетіко. Відновлення француза відбувається повільніше, ніж у Педрі та Френкі де Йонга.

Нагадаємо, що Дембеле отримав травму у січні у грі проти Жирони.

Матч між Барселоною та Атлетико відбудеться 23 квітня.

У поточному сезоні Дембеле провів 18 ігор у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 5 асистів.