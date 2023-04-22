Іспанія

Форвард пригадав досвід виступів у складі каталонців перед очним протистоянням.

Мадридський Атлетіко зіграє на Камп Ноу проти каталонської Барселони в рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги.

Нападник "матрацників" Антуан Грізманн, який лише влітку цього року остаточно повернувся до складу команди на тлі трансферу з подальшою зворотною орендою до "блаугранас", прокоментував свій досвід перебування в Каталонії.

"Перший рік був складним. Я постійно грав виключно з лави для запасних, навчався нової системи та новою роллю на полі. Мені довелося звикати до всього.

Проте вже в другому сезоні мені нарешті почало подобатись те, що я роблю, і в підсумку, я отримав виключно задоволення від перебування в Барсі.

Що ж до Атлетіко, то ми зараз можемо тільки ставити собі питання про те, що було б, якби ми так почали сезон, як граємо останні матчі? Ми можемо поставити собі це питання тільки тому, що ми зараз перебуваємо на дуже високому рівні, виграємо в кожній грі.

Інколи ми навіть починаємо думати, а чи насправді все це відбувається? Проте таким мінливим і є справжні футбол. Зараз ми переживаємо чергову вдалу смугу, і ми повинні насолоджуватися тим, що маємо.

Попереду на нас чекає дуже хороший матч, ми постараємося вийти на поле Камп Ноу й перемогти", — заявив французький виконавець.

Матч Барселона — Атлетіко відбудеться 23 квітня, о 17:15.