Можливий переїзд бразильця на Камп Ноу поки що лише обговорюється всередині каталонського клубу.
Роберто Фірміно, getty images
22 квітня 2023, 15:57
Нападник Роберто Фірміно офіційно залишить Ліверпуль наприкінці поточного сезону на правах вільного агента через спливаючий контракт.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, кандидатура 31-річного бразильця обговорюється керівництвом каталонської Барселона як один з варіантів посилення складу в літнє трансферне вікно.
Однак, за інформацією джерела, поки що між Фірміно та "синьо-гранатовими" немає ніякої попередньої домовленості — бразильський форвард поки що вивчає всі наявні варіанти продовження кар'єри.
У поточному сезоні Роберто Фірміно провів за Ліверпуль 33 поєдинки в усіх турнірах, у яких він забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.