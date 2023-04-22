Іспанія

Можливий переїзд бразильця на Камп Ноу поки що лише обговорюється всередині каталонського клубу.

Нападник Роберто Фірміно офіційно залишить Ліверпуль наприкінці поточного сезону на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, кандидатура 31-річного бразильця обговорюється керівництвом каталонської Барселона як один з варіантів посилення складу в літнє трансферне вікно.

Однак, за інформацією джерела, поки що між Фірміно та "синьо-гранатовими" немає ніякої попередньої домовленості — бразильський форвард поки що вивчає всі наявні варіанти продовження кар'єри.

У поточному сезоні Роберто Фірміно провів за Ліверпуль 33 поєдинки в усіх турнірах, у яких він забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.