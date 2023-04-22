Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Фото: twitter.com/AthleticClub
22 квітня 2023, 19:19
У рамках 30 туру іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі приймала Атлетік.
Гості зуміли здолати господарів із мінімальною різницею голів.
Альмерія – Атлетік 1:2
Голи: Сентельєс, 90+1 — Н. Вільямс, 9, Де Маркос, 56.
Альмерія: Фернандо, Чумі, Елі, Бабіч (Посо, 74), Сентельєс, Мелеро (Портільо, 64), Робертоне, Пучмаль (Ембарба, 57), Саму Кошта, Баптістао (Лазаро, 64), Суарес (Дієго Соуза, 74).
Атлетік: Сімон, Де Маркос, Мартінес, Йерай Альварес, Берчиче, Еррера (Саррага, 62), Весга, Сансет (Рауль Гарсія, 81), Н. Вільямс (Венседор, 81), І. Вільямс (Беренгер, 46), Гурусета (Вівіан, 88).
Попередження: Сансет, Саррага, Елі, Беренгер, Посо, Весга.