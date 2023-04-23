У польського футболіста, схоже, спад.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
23 квітня 2023, 23:25
Нападник Барселони Роберт Левандовські демонструє найгіршу результативність із 2016 року, повідомляє журналіст Педро Мартіна.
Польський футболіст не зумів відзначитись у воротах Атлетіко у 30 турі іспанської Ла Ліги.
За останні 10 ігор у складі клубу та збірної Польщі Роберт відзначився голами лише в одній – проти Ельче 1 квітня. Тоді він оформив дубль.
Подібної серії він не мав з весни 2016 року – тоді теж був дубль в одному з 10 матчів за Баварію та Польщу.
У поточному сезоні Левандовські провів 26 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 17 голів та 6 результативних передач.