Іспанія

Іспанець особисто заблокував перехід португальця до каталонського клубу.

Барселона хотіла орендувати Жоау Канселу взимку, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, перехід особисто заблокував головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. У підсумку, Канселу вирушив в оренду в Баварію з правом викупу за 70 мільйонів євро.

Якщо мюнхенський клуб не викуповуватиме португальця, то Барселона може повернутися до цієї ідеї влітку.

Цього сезону Канселу провів 16 матчів за мюнхенський клуб.