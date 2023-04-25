Зустріч українських гравців має відбутись у Ла Лізі.
Андрій Лунін, Getty Images
25 квітня 2023, 11:45
У рамках 31 туру іспанської ЛА Ліги Жирона на власному полі прийме мадридський Реал.
Український вінгер Віктор Циганков останнім часом стабільно грає в основі Жирони і, вірогідно, вийде і в цьому поєдинку.
Щодо Андрія Луніна залишались питання. Проте іспанське видання Marca повідомляє, що Тібо Куртуа, не зіграє у цій грі.
Бельгійський воротар Реала не поїхав з командою до Жирони, адже в нього перед виїздом проявився гастроентерит.
Матч між Жироною та Реалом відбудеться 25 квітня та розпочнеться о 20:30 за київським часом. За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на Football.ua.