Іспанія

Зустріч українських гравців має відбутись у Ла Лізі.

У рамках 31 туру іспанської ЛА Ліги Жирона на власному полі прийме мадридський Реал.

Український вінгер Віктор Циганков останнім часом стабільно грає в основі Жирони і, вірогідно, вийде і в цьому поєдинку.

Щодо Андрія Луніна залишались питання. Проте іспанське видання Marca повідомляє, що Тібо Куртуа, не зіграє у цій грі.

Бельгійський воротар Реала не поїхав з командою до Жирони, адже в нього перед виїздом проявився гастроентерит.

Матч між Жироною та Реалом відбудеться 25 квітня та розпочнеться о 20:30 за київським часом. За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на Football.ua.