Іспанія

Мадридський клуб хоче придбати норвезького бомбардира.

Реал, як і раніше, зацікавлений у підписанні контракту з нападником Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом, повідомляє AS.

За інформацією джерела, Сіті має намір запропонувати новий контракт футболісту, в якому не буде клаусули у розмірі 150 мільйонів євро, проте Реал із цього приводу не переймається.

У клубі мають намір умовити норвежця перейти в команду у 2024 році.

У 42 матчах за Манчестер Сіті норвежець забив 48 голів та віддав шість результативних передач.