Дивіться відео найкращих моментів матчу Прімери, що відбувся 25 квітня 2023 року, 20:30.
Жирона - Реал - Getty Images
25 квітня 2023, 23:26
Жирона у матчі 31 туру Прімери на своєму полі впевнено обіграла Реал (4:2).
Перемогу команді Мічела принесли забиті м'ячі у виконанні Валентіна Кастельяноса. У суперника голами відмітилися Вінісіус та Васкес.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Реал в іспанській Прімері:
Жирона — Реал 4:2
Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 — Вінісіус, 34, Васкес, 85
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Хуанпе, Гутьєррес (Хаві, 88) — Ромеу — Коуто, Циганков (Валері, 73), Мартін (Артеро, 90+3), Рікельме (Рейнір, 88) — Кастельянос (Стуані, 72).
Реал: Лунін — Карвахаль (Васкес, 79), Мілітао, Рюдігер, Начо (Камавінга, 52) — Вальверде, Кроос, Модрич — Асенсіо, Родріго (Маріано, 79), Вінісіус.
Попередження: Арнау — Вінісіус, Мілітао.