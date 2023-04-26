Іспанія

Головний тренер мадридського Реалу прокоментував невдалий результат своєї команди.

Головний тренер мадридського Реалу прокоментував поразку від Жирони у матчі 31-го туру Прімери офіційному сайту.

Карло Анчелотті: "Команда нервувала з самого початку, а потім ми втратили контроль. Здавалося, що перерва допоможе нам, але потім ми знову пропустили, і це була важка боротьба. Фанати страждають, і ми приносимо вибачення. Нам теж боляче, але ми знаємо, що будемо в хорошій формі для фіналу Кубка і півфіналу Ліги чемпіонів.

Поразка ніколи не є хорошою річчю, але я думаю, що відданість обороні цієї команди має вирішальне значення, якщо ми хочемо досягти успіху. Якщо у нас цього не буде, нам буде важко вигравати ігри, але якщо ми це покажемо, ми матимемо успіх. Це ключ. У нас неймовірна якість, і цьому має допомогти відданість обороні, якої ми не продемонстрували сьогодні. Ми не пропустили жодного голу в шести з попередніх семи ігор, а сьогодні ми пропустили чотири. Якщо гравці цього не розуміють, мені доведеться вбивати їм це щодня.

Вінісіус забив гол і віддав результативну передачу. Він був хорошим, як завжди, але команді не вистачало зв’язку. Він отримав занадто багато жовтих карток для гравця з його характеристиками.

Він зробив свою роботу, і я замінив його на Камавінгу, щоб спробувати пробитися більше на лівому фланзі. Мені нема за що його критикувати. Він був не на своєму рівні, але й ніхто інший не грав на своєму звичайному рівні".