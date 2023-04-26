Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував матч проти Мальорки.

У рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко проведе домашні матч проти Мальорки.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне напередодні гри прокоментував прийдешнє протистояння та оцінив останні результати команди.

"Кожен із нас із того місця, де працює в Атлетіко, найкраще представляє те, чим на справді є цей клуб. Одні сприймають щось по-одному, а інші, можливо, трохи інакше.

Але ми не відходимо від нашого принципу — слідувати від матчу до матчу. Зокрема, так буде й стосовно Мальорки — суперника, який виконав чудову роботу з моменту приходу Агірре і зіграє дуже розумно в останній грі проти Хетафе, як і зазвичай. Ми будемо тиснути на ті місця, де, як нам здається, ми можемо завдати суперникам найбільше клопотів.

Щодо останнього матчу проти Барселони та інцидентом із нашим уболівальником на трибунах, то клуб наразі працює над цим питанням, про що мене та Барселону сповістили. Зрозуміло, що свобода висловлення власної думки має бути всюди.

Я родом з країни, де дуже важко носити футболку іншої команди, якщо всі довкола належать до прихильників команди суперника. Я сподіваюся, що Іспанія розвиватиметься в цьому плані.

Що ж до нашої гри останнім часом, то я не чекаю на схвальні відгуки. Я беру участь у досягненні цілей клубом, у вдосконаленні футболістів, у створенні сімейної атмосфери всередині команди, у тому, щоб гравців відчули себе причетними до клубу, який цієї середи святкуватиме 120 років історії. Саме це важливо для мене. І я намагаюсь передати це почуття іншим.

Реал та Барселона в цьому сезоні були кращими за нас в очних зустрічах. Особливо це стосується Барселони — вони відмінно грають у Ла Лізі та їм удалось отримати приголомшливий баланс у складі. Реал також дуже хороша команда, що ми бачимо це з року в рік. У них є Модріч, Бензема, Кроос, ті ж, що й були багато років тому. Аде вони при цьому ще й оновлюються", — заявив аргентинський спеціаліст.

Матч Атлетіко — Мальорка відбудеться 26 квітня, о 20:30.