Крім них, на нагороду претендують ще п'ять футболістів.
Антуан Грізманн, Getty Images
26 квітня 2023, 17:10
Іспанська Ла Ліга у своєму твіттері оголосила імена претендентів на звання найкращому гравцю місяця за підсумками квітня.
На нагороду найкращому футболісту місяця претендують:
- нападник Атлетіка Іньякі Вільямс — три забиті м'ячі у чотирьох матчах;
- форвард Атлетіко Антуан Грізманн — два голи у чотирьох іграх;
- півзахисник Реала Марко Асенсіо — три м'ячі та три гольові передачі у п'яти матчах;
- захисник Барселони Рональд Араухо – одна гольова передача у чотирьох зустрічах;
- нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі — три забиті м'ячі у чотирьох матчах;
- хавбек Вальядоліда Селім Амалла — два голи та один асист у чотирьох іграх;
- форвард Мальорки Лі Кан Ін — два голи у трьох зустрічах.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті EA Sports.