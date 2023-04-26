Іспанія

Крім них, на нагороду претендують ще п'ять футболістів.

Іспанська Ла Ліга у своєму твіттері оголосила імена претендентів на звання найкращому гравцю місяця за підсумками квітня.

На нагороду найкращому футболісту місяця претендують:

- нападник Атлетіка Іньякі Вільямс — три забиті м'ячі у чотирьох матчах;

- форвард Атлетіко Антуан Грізманн — два голи у чотирьох іграх;

- півзахисник Реала Марко Асенсіо — три м'ячі та три гольові передачі у п'яти матчах;

- захисник Барселони Рональд Араухо – одна гольова передача у чотирьох зустрічах;

- нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі — три забиті м'ячі у чотирьох матчах;

- хавбек Вальядоліда Селім Амалла — два голи та один асист у чотирьох іграх;

- форвард Мальорки Лі Кан Ін — два голи у трьох зустрічах.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті EA Sports.