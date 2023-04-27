Півзахисник готовий залишитись у нинішній команді.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
27 квітня 2023, 18:39
Серхіо Бускетс вирішив продовжити контракт із Барселоною, повідомляє AS.
За інформацією джерела, 34-річний футболіст повідомив партнерів у роздягальні, що має намір ухвалити пропозицію клубу. Йому запропонували контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.
При цьому, зарплату гравця буде суттєво знижено. Ключову роль у цьому рішенні відіграла нещодавня вечеря з Ліонелем Мессі та Хорді Альбою.
Цього сезону Бускетс провів 25 матчів у Ла Лізі і відзначився трьома асистами.