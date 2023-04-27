Іспанія

Півзахисник готовий залишитись у нинішній команді.

Серхіо Бускетс вирішив продовжити контракт із Барселоною, повідомляє AS.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст повідомив партнерів у роздягальні, що має намір ухвалити пропозицію клубу. Йому запропонували контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

При цьому, зарплату гравця буде суттєво знижено. Ключову роль у цьому рішенні відіграла нещодавня вечеря з Ліонелем Мессі та Хорді Альбою.

Цього сезону Бускетс провів 25 матчів у Ла Лізі і відзначився трьома асистами.