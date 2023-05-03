Іспанія

Тренер Реала про перспективи своєї команди.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо найближчих перспектив своєї команди — офіційний сайт мадридського клубу.

"Перший тайм був хорошим, але потім ми віддали їм перший гол, і далі стало складніше. Низький блок спрацював, але другий тайм ми невдало почали, віддавши перший гол.

Я впевнений, що ми побачимо іншу команду в наступних двох іграх, з максимальною концентрацією та мотивацією. Команда, яка практично на 100 відсотків готова виграти Кубок Іспанії та боротися за вихід у фінал Ліги чемпіонів. Звичайно, мотивація не схожа на вогник, але ця команда в цьому плані особлива.

Були деякі шанси, тому що це був напружений матч з великою кількістю важких відборів м'яча. Нічого особливого. На суботню гру ми повернемо більшість гравців. Менді не гратиме, але решта більш-менш відновляться. Вальверде, Бензема і всі, хто був сьогодні вдома, будуть доступні.

Це не найкращий спосіб підготуватися до матчу, тому що поразка завжди болить, хвилює і трохи вдаряє по моральному духу та позитивній динаміці. Для нас це не ідеально з точки зору підготовки до того, до чого ми далі маємо прийти, але цілком очевидно, що голови гравців також думають про суботній фінал Кубку і півфінал Ліги чемпіонів. Це впливає на вашу концентрацію в іграх, і коли вашої уваги немає, ви перестаєте забивати голи.

Він тренувався сьогодні, почувається добре, ми оцінимо його найближчими днями. Ми не будемо ризикувати, але він дуже добре почувається, і я думаю, що у нього є шанс зіграти.

Останнім часом ми трохи втратили послідовність у Ла Лізі і наші рівні дійсно впали. На щастя, ми все ще беремо участь у двох змаганнях, і будемо сподіватися, що вони допоможуть нам вельми позитивно завершити сезон".