Матеу Алемані готується зайняти аналогічну посаду в Астон Віллі.
Деку, getty images
03 травня 2023, 20:00
Очікується, що Матеу Алемані піде з каталонської Барселони до Астон Вілли, тому "синьо-гранатові" змушені шукати нового директора з футболу.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, легенда португальського футболу Деку, який нині працює футбольним агентом вінгера Барселони Рафіньї, є одним із головних претендентів на цю посаду.
Стверджується, що нічого ще не вирішено, однак у Деку зберігаються добрі стосунки із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою.
Зазначимо, що під час своєї футбольної кар'єри Деку виступав за Барселону в період із 2004 по 2008 рік.