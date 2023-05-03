Іспанія

Матеу Алемані готується зайняти аналогічну посаду в Астон Віллі.

Очікується, що Матеу Алемані піде з каталонської Барселони до Астон Вілли, тому "синьо-гранатові" змушені шукати нового директора з футболу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, легенда португальського футболу Деку, який нині працює футбольним агентом вінгера Барселони Рафіньї, є одним із головних претендентів на цю посаду.

Стверджується, що нічого ще не вирішено, однак у Деку зберігаються добрі стосунки із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою.

Зазначимо, що під час своєї футбольної кар'єри Деку виступав за Барселону в період із 2004 по 2008 рік.