Іспанія

Причиною є фінансовий аспект.

Опорний півзахисник збірної Марокко та Фіорентини Соф'ян Амрабат входить до сфери інтересів каталонської Барселони, проте на даному етапі "блаугранас" не можуть дозволити собі цей трансфер. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Барселона хотіла підписати 26-річного марокканця ще в зимове трансферне вікно, але що тоді, що зараз, задовольнити фінансові вимоги "фіалок" є неможливою опцією для іспанського гранда.

У стані "синьо-гранатових" бачать в Амрабаті заміну для 34-річного Серхіо Бускетса, але через проблеми з фінансами їм, зважаючи на все, доведеться звернутися до інших варіантів.

Одним із таких є центральний півзахисник Ілкай Гюндоган, у якого закінчується контракт із Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону.