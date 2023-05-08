Іспанія

Бельгієць має намір відпрацювати контракт із мадридською командою.

Еден Азар може завершити кар'єру у 2024 році, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, останні кілька місяців бельгієць обмірковує можливість завершення кар'єру після закінчення контракту з Реалом улітку 2024 року.

При цьому, Азар не ухвалив остаточного рішення про своє майбутнє – він готовий розглянути пропозиції, які б дозволили йому знову отримувати задоволення від гри. Проте перспектива завершити кар'єру у Реалі, клубі, за який він завжди хотів грати, мотивує його.

У поточному сезоні Азар провів 5 матчів у Ла Лізі та відзначився однією результативною передачею.