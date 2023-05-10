Іспанія

Іспанець та клуб з Каталонії приймуть рішення про можливу співпрацю далі.

Барселона прагне вирішити ситуацію з контрактом Хорді Альби, і була помічена на зустрічі з агентами ветерана в офісі клубу в середу.

У цьому сезоні 34-річний гравець провів 27 матчів і прийняв участь у 8 голах, незважаючи на те, що багато з цих виступів починалися з лави запасних. Він, безсумнівно, програв свою позицію Алехандро Бальде, який має стати майбутнім клубу на позиції лівого захисника.

Наступного сезону Альба має заробити 38 мільйонів євро відстроченої зарплати, і оскільки "блауграна" намагається скоротити витрати, вони намагатимуться або перемістити Альбу у молодіжну команду, або змінити його контракт.

За словами Девіда Бернабеу, Барселона запропонує Альбі два варіанти. Або суттєве зниження зарплати, або обопільне розірвання контракту.

У минулому Альба заявляв, що прислухався б до клубу, якби вони попросили його скоротити зарплату, але також має повне право відмовити клубу в проханнях.

Це є певною проблемою для клубу, який планує заробити близько 200 мільйонів євро на скороченнях і продажах цього літа, щоб запобігти порушенню ліміту зарплат і бути змушеним підписувати гравців із обмеженнями наступного сезону. Якби вони це зробили, Барселона могла б використати лише 40% грошей, які вони заощадили або зібрали на нових підписаннях.